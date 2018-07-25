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Население Волгоградской области продолжает нищать, несмотря на высокие зарплаты
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Население Волгоградской области продолжает нищать, несмотря на высокие зарплаты 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
За первые пять месяцев этого года доходы жителей области составили 253,5 млрд рублей, к тому же периоду прошлого года выросли на 2 млрд, следует из отчета территориального управления Росстата.
Больше 84% от общего объема своих доходов волгоградцы тратят на покупку товаров и оплату услуг. В январе — мае 2018 жители региона на эти цели израсходовали 213,1 млрд рублей.
Среднедушевой доход волгоградцев в мае 2018 года составил 20,8 тыс. рублей (за январь-май 20,1 тысячу рублей). При этом зарплата выросла на 9% — до 30,6%. В целом по году рост зарплаты и вовсе 10,4% к 2017-му.
А вот реальные располагаемые денежные доходы (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) за первые пять месяцев 2018 года уменьшились на 3,3%.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что номинальные зарплаты в Волгоградской области впервые в постсовесткой истории превысили ростовские, однако средние доходы жителей ниже на 4 тыс. рублей.
Добавим, что по результатам исследования Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) жители Волгограда имеют худшее среди городов-миллионников отношение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг к доходам типичного домохозяйств — 15,9%.
В расчетах ИПЕМ учитывалось, что типичное домохозяйство это семья из трех человек, два из которых имеют работу, они живут в двухкомнатной квартире общей площадью 50 кв. м в панельном девятиэтажном доме 1990 года постройки. В доме есть централизованное теплоснабжение, горячее водоснабжениее, газовая плита и приборы учета. На втором месте в незавидном рейтинге, кстати, жители Ростова-на-Дону, которые платят за коммуналку все-таки намного меньше — 13,7% от доходов.
При этом волгоградцы уже начали экономить на еде.
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