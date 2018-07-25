ИП заплатят за услуги самозанятых

Минтруд опубликовал текст законопроекта, регулирующего статус самозанятых граждан. Если работающие на себя россияне станут оказывать услуги ИП, то тем, в свою придется заключать с ними соответствующие договоры. ИП-работодателю придется заплатить за самозанятых взносы во внебюджетные фонды и другие платежи, завести на них трудовую книжку, оформить СНИЛС и выплатить отпускные. Договор, если стороны того пожелают, можно будет заключить как на какой-то определенный срок, так и на неопределенный.

Если же самозанятые оказывают услуги другим физлицам, то договор заключать не нужно.