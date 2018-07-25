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Россияне стали больше тратить на мобильную связь и интернет
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Россияне стали больше тратить на мобильную связь и интернет 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
За первые шесть месяцев 2018 года жители России стали больше тратить на мобильную связь и интернет, средний платеж за телефонные услуги вырос на 6,2%, а за интернет — на 11,9%, пишет в среду газета «Известия».
«Средний платеж за мобильную связь в первом полугодии 2018 года составил 426,8 рубля, увеличившись на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом платеж за интернет достиг 615,2 рубля. Рост составил 11,9%, показал консенсус-опрос «Известий» российских банков из топ-30», — говорится в статье.
По данным Росстата, услуги операторов и интернет-провайдеров дорожают не так быстро: в среднем за июнь абонентская плата за пакет услуг сотовой связи выросла на 2,9%, за мобильный интернет — на 1,07%, за доступ к сети Интернет — на 0,24%. Растут не столько тарифы, сколько объем потребляемых россиянами услуг.
Оплата мобильной связи является самой массовой операцией в дистанционном банковском обслуживании, отметили в «Русском стандарте». В первом полугодии 2018 года максимальный средний чек за мобильную связь был Москве (595 рублей), Калининградской области (514 рублей) и Санкт-Петербурге (496 рублей), а самый низкий в Республике Марий Эл (313 рублей), Курской (302 рубля) и Белгородской (296 рублей) областях.
Рост среднего платежа за интернет может быть связан с двумя факторами: во-первых, дорогие тарифные планы с высокоскоростным интернетом набирают популярность, во-вторых, клиенты чаще стали пользоваться услугами цифрового телевидения одного провайдера.
При этой динамике телеком-услуги в России заметно дешевле, чем в большинстве стран Европы и Северной Америки. Высокий уровень конкуренции на этом рынке не позволяет операторам существенно повышать цены. При этом, несмотря даже на заметный рост тарифов, популярность мобильного интернета в России стабильно растет.
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