Россияне стали больше тратить на мобильную связь и интернет

За первые шесть месяцев 2018 года жители России стали больше тратить на мобильную связь и интернет, средний платеж за телефонные услуги вырос на 6,2%, а за интернет — на 11,9%, пишет в среду газета «Известия»

«Средний платеж за мобильную связь в первом полугодии 2018 года составил 426,8 рубля, увеличившись на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом платеж за интернет достиг 615,2 рубля. Рост составил 11,9%, показал консенсус-опрос «Известий» российских банков из топ-30», — говорится в статье.

По данным Росстата, услуги операторов и интернет-провайдеров дорожают не так быстро: в среднем за июнь абонентская плата за пакет услуг сотовой связи выросла на 2,9%, за мобильный интернет — на 1,07%, за доступ к сети Интернет — на 0,24%. Растут не столько тарифы, сколько объем потребляемых россиянами услуг.

Рост среднего платежа за интернет может быть связан с двумя факторами: во-первых, дорогие тарифные планы с высокоскоростным интернетом набирают популярность, во-вторых, клиенты чаще стали пользоваться услугами цифрового телевидения одного провайдера.

При этой динамике телеком-услуги в России заметно дешевле, чем в большинстве стран Европы и Северной Америки. Высокий уровень конкуренции на этом рынке не позволяет операторам существенно повышать цены. При этом, несмотря даже на заметный рост тарифов, популярность мобильного интернета в России стабильно растет.