ФНС раскрыла сумму сборов транспортного налога

Согласно данным ФНС, в настоящее время в стране насчитывается 38 млн легковых автомобилей — в среднем один на каждого третьего совершеннолетнего гражданина страны.

Почти половина российского автопарка — это легковушки с моторами, мощность которых не превышает 100 л.с. Их доля за последние четыре года сократилась на 10%. Количество автомобилей со 100-150-сильными двигателями, напротив, увеличилась до 40%. Именно с них поступает основная часть налогов в размере 46 млрд рублей.

Еще 55% поступлений — около 56 млрд рублей — приходятся на модели с моторами мощностью свыше 150 л.с. При этом их доля в автопарке равна 13% (5,1 млн шт.).

Как сообщал «Авторамблер», в середине июля ФНС приступила к рассылке уведомлений и квитанций для уплаты налогов за 2017 год. Автомобилистам необходимо заплатить налоги до 3 декабря 2018 года.

Между тем, ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко предложил ввести льготу на уплату транспортного налога для автомобилистов, установивших ГБО. Согласно инициативе Дрозденко, скидку в размере 50% при уплате транспортного налога смогут получить юридические и физические лица, переоборудовавшие легковые и грузовые автомобили, а также автобусы и тракторы с дизельного топлива и бензина на газомоторное топливо.

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