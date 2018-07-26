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ФНС раскрыла сумму сборов транспортного налога
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ФНС раскрыла сумму сборов транспортного налога 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
В Федеральной налоговой службе привели статистику поступлений налогов от автовладельцев.
Согласно данным ФНС, в настоящее время в стране насчитывается 38 млн легковых автомобилей — в среднем один на каждого третьего совершеннолетнего гражданина страны.
Почти половина российского автопарка — это легковушки с моторами, мощность которых не превышает 100 л.с. Их доля за последние четыре года сократилась на 10%. Количество автомобилей со 100-150-сильными двигателями, напротив, увеличилась до 40%. Именно с них поступает основная часть налогов в размере 46 млрд рублей.
Еще 55% поступлений — около 56 млрд рублей — приходятся на модели с моторами мощностью свыше 150 л.с. При этом их доля в автопарке равна 13% (5,1 млн шт.).
Как сообщал «Авторамблер», в середине июля ФНС приступила к рассылке уведомлений и квитанций для уплаты налогов за 2017 год. Автомобилистам необходимо заплатить налоги до 3 декабря 2018 года.
Между тем, ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко предложил ввести льготу на уплату транспортного налога для автомобилистов, установивших ГБО. Согласно инициативе Дрозденко, скидку в размере 50% при уплате транспортного налога смогут получить юридические и физические лица, переоборудовавшие легковые и грузовые автомобили, а также автобусы и тракторы с дизельного топлива и бензина на газомоторное топливо.
Фото: Shutterstock / VOSTOCK Photo
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