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Фискалы нашли основных плательщиков транспортного налога
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Фискалы нашли основных плательщиков транспортного налога 

Время бухгалтера 25 июля 2018
Фото: Финансовый директор
По данным ФНС РФ, чуть меньше половины легкового автопарка страны составляют автомобили с мощностью двигателя до 100 л.с. Еще сорок процентов приходится на авто, мощность двигателя которых колеблется в промежутке от сотни до полутора сотен «лошадей». Однако несмотря на количественный перевес, почти 90 процентов автомобилей, зарегистрированных на физлиц, обеспечивают только 45 процентов от общей суммы налога. А основные поступления средств в бюджеты регионов приходятся на владельцев машин, двигатели которых мощнее 150 л.с. то есть оставшихся 13 процентов автопарка страны.
Подобное распределение объясняется тем, что шкала транспортного налога выстроена по прогрессивной схеме и зависит от мощности, стоимости и длительности использования машины.
Похожую картину налоговики зафиксировали и в отношении других транспортных средств. К примеру, из более чем 2 тысяч зарегистрированных на физлиц судов только 5 процентов относятся к классу «люкс», но те же 5 процентов приносят в казну три четверти транспортного налога, взимаемого с яхт.
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