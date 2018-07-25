Фискалы нашли основных плательщиков транспортного налога

По данным ФНС РФ, чуть меньше половины легкового автопарка страны составляют автомобили с мощностью двигателя до 100 л.с. Еще сорок процентов приходится на авто, мощность двигателя которых колеблется в промежутке от сотни до полутора сотен «лошадей». Однако несмотря на количественный перевес, почти 90 процентов автомобилей, зарегистрированных на физлиц, обеспечивают только 45 процентов от общей суммы налога. А основные поступления средств в бюджеты регионов приходятся на владельцев машин, двигатели которых мощнее 150 л.с. то есть оставшихся 13 процентов автопарка страны.

Подобное распределение объясняется тем, что шкала транспортного налога выстроена по прогрессивной схеме и зависит от мощности, стоимости и длительности использования машины.