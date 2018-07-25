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В ЛДПР предложили называть всех россиян русскими
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В ЛДПР предложили называть всех россиян русскими 

Агентство «Москва» 1 час назад
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил перестать называть россиян россиянами. Об этом он сообщил журналистам.
«Понятия русские и россияне. Когда-то мы утрясем все это? Надо сказать, что мы русские. Все, кто хотят, называют себя русскими. Чтобы это звучало. А россияне — это не понятно», — заявил В. Жириновский.
Он привел примеры того, как аналогичные обозначения используются в других языках.
«Ведь французы же не говорят «франсияне». Французский язык — «ля франсе», француз — «франсе». Все одно слово.
Только у нас так — есть русские, а есть россияне. Зачем это придумали?», — отметил В. Жириновский.
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