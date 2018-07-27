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В России могут ввести налог на велосипеды
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В России могут ввести налог на велосипеды 

Рамблер 57 минут назад
Фото: ТАСС
В России могут ввести утилизационный сбор на велосипеды, сообщают «Известия».
По информации издания, обдумать необходимость этого Министерству промышленности и торговли поручил заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак, а причиной появление такой идеи является желание кабмина увеличить спрос на алюминиевую продукцию.
По словам Павла Шмидова, руководителя Национальной ассоциации развития веломотоиндустрии, утильсбор на велосипеды может составить около 10% от их нынешней стоимости, а его взимание никак не повлияет на цены российских производителей, однако на аналогичный процент увеличит стоимость зарубежных велосипедов.
«Известия» отмечают, что если Минпромторг сочтет введение утилизационного сбора на велосипеды целесообразным, то проект соответствующего закона может быть разработан к 1 октября 2019 года.
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