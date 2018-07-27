В России могут ввести налог на велосипеды

России могут ввести утилизационный сбор на велосипеды, сообщают «Известия»

По словам Павла Шмидова, руководителя Национальной ассоциации развития веломотоиндустрии, утильсбор на велосипеды может составить около 10% от их нынешней стоимости, а его взимание никак не повлияет на цены российских производителей, однако на аналогичный процент увеличит стоимость зарубежных велосипедов.

«Известия» отмечают, что если Минпромторг сочтет введение утилизационного сбора на велосипеды целесообразным, то проект соответствующего закона может быть разработан к 1 октября 2019 года.