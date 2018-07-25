Эксперт рассказал, что спрос на ипотеку в России скоро упадет

Экономист Сергей Хестанов рассказал, что спрос на ипотеку в России в скором времени заметно уменьшится из-за излишней активности банков в выдаче займов.

За 5 месяцев этого года банки выдали гражданам более полумиллиона ипотечных кредитов. Это на 60% больше, чем за тот же период прошлого года. В денежном выражении рост составил 73%. По предварительной оценке, за полгода россияне набрали ипотечных кредитов почти на 1,5 миллиарда рублей.

«До тех пор, пока задолженность по ипотеке не является значимой, по сравнению с доходами граждан, особой опасности эта тенденция не представляет. Сейчас, когда цены на жилье относительно 2008 года заметно скорректировались, каких-либо признаков ипотечного пузыря не наблюдается. Но Центральный банк уже озаботился излишней активностью в выдаче ипотечных кредитов и повысил нормы резервирования по ним», — сказал Хестанов в эфире Радио « Комсомольская правда ».

По его словам, именно за счет этого фактора такой бурный рост ипотеки, который наблюдался в последнее время, скоро сократится

Средняя ставка жилищного кредита сейчас немного превышает 9,5% годовых. По прогнозам специалистов, к концу 2019 года ставка будет на уровне 8% годовых