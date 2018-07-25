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Эксперт рассказал, что спрос на ипотеку в России скоро упадет
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Эксперт рассказал, что спрос на ипотеку в России скоро упадет 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Экономист Сергей Хестанов рассказал, что спрос на ипотеку в России в скором времени заметно уменьшится из-за излишней активности банков в выдаче займов.
За 5 месяцев этого года банки выдали гражданам более полумиллиона ипотечных кредитов. Это на 60% больше, чем за тот же период прошлого года. В денежном выражении рост составил 73%. По предварительной оценке, за полгода россияне набрали ипотечных кредитов почти на 1,5 миллиарда рублей.
«До тех пор, пока задолженность по ипотеке не является значимой, по сравнению с доходами граждан, особой опасности эта тенденция не представляет. Сейчас, когда цены на жилье относительно 2008 года заметно скорректировались, каких-либо признаков ипотечного пузыря не наблюдается. Но Центральный банк уже озаботился излишней активностью в выдаче ипотечных кредитов и повысил нормы резервирования по ним», — сказал Хестанов в эфире Радио «Комсомольская правда».
По его словам, именно за счет этого фактора такой бурный рост ипотеки, который наблюдался в последнее время, скоро сократится
Средняя ставка жилищного кредита сейчас немного превышает 9,5% годовых. По прогнозам специалистов, к концу 2019 года ставка будет на уровне 8% годовых
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