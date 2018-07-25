Карта «Кукуруза» стала доступна во всех магазинах «Связной» и «Евросеть»

Программа лояльности и карта «Кукуруза» стали доступны в любом из 5,5 тыс. магазинов «Связной» «Евросеть» . Об этом говорится в пресс-релизе объединенной компании «Связной | Евросеть».

Обладатели карты «Кукуруза» обслуживаются во всех магазинах «Связной» и «Евросеть» вне зависимости от того, в каком именно магазине или регионе оформляли карту, — сотрудники ретейлера расскажут клиентам обо всех возможностях карты.

Программа лояльности карты «Кукуруза» предусматривает получение до 30% бонусными рублями за оплату товаров в розничных магазинах и в онлайн-каналах, отмечается в сообщении. Оплатить бонусными рублями можно до 99% покупки в магазинах «Евросеть» и «Связной», «Перекресток» и т. д. При этом подчеркивается, что «Кукуруза» — это не только бонусная, но и банковская карта. Ее держатели могут подключить услугу «Проценты на остаток» и получать до 6,5% годовых с ежемесячной выплатой, а также без процентов снимать денежные средства в любом банкомате (при сумме от 5 тыс. до 50 тыс. рублей), в том числе за границей. Обладатели карты могут оплачивать покупки и снимать наличные в евро и долларах по курсу Банка России без дополнительных комиссий за конвертацию, а также оформить кредитный лимит до 300 тыс. рублей без процентов сроком до 55 дней, уточняется в пресс-релизе.

«Теперь бонусные рубли начисляются не только за покупки в «Евросети» и «Связном», но и за привычные ежедневные операции по карте — до 3% бонусных рублей. Карты «Кукуруза» доступны для оформления в обновленном современном дизайне», — подчеркивают в объединенной компании.

Кроме того, стала доступна услуга переноса плюсов с карты «Связной клуб» на карту «Кукуруза», а использовать бонусные рубли и скидки карты можно при покупке товаров в магазине «Связной»

«При оплате покупатель может погасить бонусными рублями практически всю сумму чека, заплатив всего 1 рубль. А магазины «Евросети» начнут принимать на списание и начисление плюсов карты «Связной клуб», — уточнили в объединенной компании.