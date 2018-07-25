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Молодожены выбирают в подарок на свадьбу бытовую технику и путешествия
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Молодожены выбирают в подарок на свадьбу бытовую технику и путешествия 

Банки.ру 2 часа назад
Банк «Русский Стандарт» изучил расчеты по свадебным предоплаченным картам, и узнал, на что тратят молодожены деньги, подаренные на карте, как быстро и сколько подарков себе покупают новобрачные. Исследование учитывало обобщенные статистические данные обо всех транзакциях по свадебным предоплаченным картам и в онлайн, и в оффлайн точках оплаты.
Аналитики выяснили, что молодожены покупают себе в подарок по полученным картам: 33% пришлось на бытовую технику и электронику, на втором месте по популярности расходов — путешествия, на них пришлось 20% трат со свадебных карт, на третьем месте развлечения с долей в 12%.
Средняя сумма покупки в самых популярных у новобрачных категориях по подарочным картам получилась такая: 12300 рублей в сегменте бытовая техника и электроника, 11000 рублей — средний чек на путешествия и 7500 рублей — развлечения.
Среди самых необычных приобретений по свадебным подарочным картам «Русского Стандарта» — стало внесение аванса за организацию восхождения на Эльбрус, вот такое нетривиальное свадебное путешествие выбрали молодожены.
Интересно, большинство новобрачных совершают по карте одну крупную покупку, расходуя практически все средства сразу. В остальных случаях 50% процентов подаренных средств со свадебных карт молодожены тратят в первый месяц, на второй месяц — еще 70—75% от оставшегося, затем плавно расходуют остатки в течение шести месяцев (в среднем). Наибольшей популярностью такие карты пользуются в Ростове-на-Дону, Москве; Сочи; Казани; Екатеринбурге.
Самый востребованный номинал подарочной карты банка «Русский Стандарт» для новобрачных — 10 000 рублей.
Банковские предоплаченные подарочные карты получили широкое распространение в последние годы, отмечают в «Русском Стандарте».
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