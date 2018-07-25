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ЖКХ подорожает из-за террористов
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ЖКХ подорожает из-за террористов 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Россияне сами заплатят за защиту своих домов от террористов, сообщает РБК.
Ранее Министерство строительства России создало обязательные требования, которые будут предъявляться к защите многоквартирных домов от террористической угрозы. Согласно документу, специалисты оценят степень угрозы терактов, которые могут грозить каждому дому, и в результате разделят дома на три категории в зависимости от количества терактов, предотвращенных на территории, где они находятся.
Кроме того, ради обеспечения надлежащего уровня защиты домов документ предусматривает установку в них оборудования и средств защиты, а порядок финансирования этого «утверждается собственниками помещений на общем собрании».
«Вполне возможно, что в квитанциях на оплату коммунальных услуг появится еще одна строчка», — считает Олег Лодянов, юрист компании Rightmark Group.
Между тем Антон Соничев, партнер юридической компании «Деловой фарватер», не видит «ничего удивительного» в том, что именно россияне заплатят за защиту своих домов от террористов, так как подобная практика распространена во многих странах.
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