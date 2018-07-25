ЖКХ подорожает из-за террористов

Россияне сами заплатят за защиту своих домов от террористов, сообщает РБК.

Ранее Министерство строительства России создало обязательные требования, которые будут предъявляться к защите многоквартирных домов от террористической угрозы. Согласно документу, специалисты оценят степень угрозы терактов, которые могут грозить каждому дому, и в результате разделят дома на три категории в зависимости от количества терактов, предотвращенных на территории, где они находятся.

Кроме того, ради обеспечения надлежащего уровня защиты домов документ предусматривает установку в них оборудования и средств защиты, а порядок финансирования этого «утверждается собственниками помещений на общем собрании».

«Вполне возможно, что в квитанциях на оплату коммунальных услуг появится еще одна строчка», — считает Олег Лодянов, юрист компании Rightmark Group.