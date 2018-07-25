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Планы Минпромторга приведут к росту цен на электричество
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Планы Минпромторга приведут к росту цен на электричество 

News.ru 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Минпромторг предложил ввести утилизационный сбор для производителей газовых турбин. Это может привести к росту цен на электроэнергию
Речь идёт о поправках к закону «Об отходах производства и потребления». В Минэнерго полагают, что сбор увеличит стоимость оборудования, что «в сложившихся тарифных условиях непременно ляжет на плечи потребителей», пишет «Коммерсантъ».
Эту пошлину предлагается ввести для газовых турбин мощностью до 32 МВт. Российским компаниям ее планируют частично возмещать за счет субсидий. Подобная схема несколько лет функционирует в автопроме
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