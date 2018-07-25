Россияне стали больше платить за связь

Россияне в первые шесть месяцев 2018 года стали больше тратить на мобильную связь и интернет. Средний платеж за мобильную связь в первом полугодии 2018 года составил 426,8 рубля, увеличившись на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом платеж за интернет достиг 615,2 рубля. Рост составил 11,9%, показал консенсус-опрос "Известий" российских банков из топ-30. Инфляция за этот период составила 2,1%. По данным Росстата, услуги операторов и интернет-провайдеров дорожают не так быстро: в среднем за июнь абонентская плата за пакет услуг сотовой связи выросла на 2,9%, за мобильный интернет — на 1,07%, за доступ к сети интернет — на 0,24%. Растут не столько тарифы, сколько объем потребляемых россиянами услуг. Как пояснили в МТС-банке , количество платежей мобильным операторам в 18 раз больше, чем интернет-провайдерам.

Так, сотовые операторы фиксируют рост выручки в расчете на одного абонента (ARPDU) на фоне увеличения потребления трафика.

Москва" Игорь Жижикин. Абоненты стали требовательнее подходить к наполнению своего тарифа и предпочитают большее количество включенных гигабайт и минут разговоров, подчеркнул генеральный директор " Tele2

Рост среднего платежа за интернет может быть связан с двумя факторами: во-первых, дорогие тарифные планы с высокоскоростным интернетом набирают популярность, во-вторых, клиенты чаще стали пользоваться услугами цифрового телевидения одного провайдера, полагает управляющий директор управления транзакционного бизнеса банка «Открытие» Михаил Щипков. На фоне распространения мобильного интернета пользователям нужно больше трафика, и они выбирают тариф подороже, отметила руководитель управления развития и поддержки электронного бизнеса Ситибанка Елена Скурятина.

Кроме того, растет спрос на услуги связи в рамках стратегии операторов more for more, что означает больше услуг за большую плату, считает аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин . Этот принцип мобильные операторы всё активнее применяют после отказа от безлимитных тарифов и стабилизации конкурентной обстановки после объединения Теле2 и мобильных активов Ростелекома . Например, обзванивают клиентов на архивных тарифах или просто повышают абонентскую плату, и многие не отказываются, пояснил эксперт.