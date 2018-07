Россияне стали больше платить за связь 

Так, сотовые операторы фиксируют рост выручки в расчете на одного абонента (ARPDU) на фоне увеличения потребления трафика.

Кроме того, растет спрос на услуги связи в рамках стратегии операторов more for more, что означает больше услуг за большую плату, считает аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин . Этот принцип мобильные операторы всё активнее применяют после отказа от безлимитных тарифов и стабилизации конкурентной обстановки после объединения Теле2 и мобильных активов Ростелекома . Например, обзванивают клиентов на архивных тарифах или просто повышают абонентскую плату, и многие не отказываются, пояснил эксперт.