Россияне стали больше платить за связь 

Россияне в первые шесть месяцев 2018 года стали больше тратить на мобильную связь и интернет. Средний платеж за мобильную связь в первом полугодии 2018 года составил 426,8 рубля, увеличившись на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом платеж за интернет достиг 615,2 рубля. Рост составил 11,9%, показал консенсус-опрос "Известий" российских банков из топ-30. Инфляция за этот период составила 2,1%. По данным Росстата, услуги операторов и интернет-провайдеров дорожают не так быстро: в среднем за июнь абонентская плата за пакет услуг сотовой связи выросла на 2,9%, за мобильный интернет — на 1,07%, за доступ к сети интернет — на 0,24%. Растут не столько тарифы, сколько объем потребляемых россиянами услуг. Как пояснили в МТС-банке, количество платежей мобильным операторам в 18 раз больше, чем интернет-провайдерам.
Так, сотовые операторы фиксируют рост выручки в расчете на одного абонента (ARPDU) на фоне увеличения потребления трафика.
Абоненты стали требовательнее подходить к наполнению своего тарифа и предпочитают большее количество включенных гигабайт и минут разговоров, подчеркнул генеральный директор "Tele2 Москва" Игорь Жижикин.
Оплата мобильной связи является самой массовой операцией в дистанционном банковском обслуживании, отметили в "Русском стандарте". В первом полугодии 2018 года максимальный средний чек за мобильную связь был Москве (595 рублей), Калининградской области (514 рублей) и Санкт-Петербурге (496 рублей), а самый низкий в Республике Марий Эл (313 рублей), Курской (302 рублей) и Белгородской (296 рублей) областях.
Рост среднего платежа за интернет может быть связан с двумя факторами: во-первых, дорогие тарифные планы с высокоскоростным интернетом набирают популярность, во-вторых, клиенты чаще стали пользоваться услугами цифрового телевидения одного провайдера, полагает управляющий директор управления транзакционного бизнеса банка «Открытие» Михаил Щипков. На фоне распространения мобильного интернета пользователям нужно больше трафика, и они выбирают тариф подороже, отметила руководитель управления развития и поддержки электронного бизнеса Ситибанка Елена Скурятина.
Кроме того, растет спрос на услуги связи в рамках стратегии операторов more for more, что означает больше услуг за большую плату, считает аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин. Этот принцип мобильные операторы всё активнее применяют после отказа от безлимитных тарифов и стабилизации конкурентной обстановки после объединения Теле2 и мобильных активов Ростелекома. Например, обзванивают клиентов на архивных тарифах или просто повышают абонентскую плату, и многие не отказываются, пояснил эксперт.
При этой динамике телеком-услуги в России заметно дешевле, чем в большинстве стран Европы и Северной Америки, отметил аналитик «Финама» Алексей Коренев. Высокий уровень конкуренции на этом рынке не позволяет операторам существенно повышать цены. При этом, несмотря даже на заметный рост тарифов, популярность мобильного интернета в России стабильно растет, добавил он.