В Приморье запретили продажу электронных сигарет несовершеннолетним

Депутаты заксобрания Приморского края приняли закон о запрете на продажу электронных сигарет лицам, не достигшим 18 лет, пишет РИА «Восток-Медиа».

Теперь за продажу электронных сигарет несовершеннолетним в регионе будет действовать административное наказание в виде штрафа. Его размер составит от 3 тыс. до 5 тыс. руб. для граждан, от 10 тыс. до 20 тыс. руб. для должностных лиц, и от 30 тыс. до 50 тыс. руб. для юридических лиц.

Штрафы в Приморском крае также ввели за несоблюдение решений антитеррористической комиссии.