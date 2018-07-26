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В Приморье запретили продажу электронных сигарет несовершеннолетним
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В Приморье запретили продажу электронных сигарет несовершеннолетним 

Rambler News Service 50 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Депутаты заксобрания Приморского края приняли закон о запрете на продажу электронных сигарет лицам, не достигшим 18 лет, пишет РИА «Восток-Медиа».
Теперь за продажу электронных сигарет несовершеннолетним в регионе будет действовать административное наказание в виде штрафа. Его размер составит от 3 тыс. до 5 тыс. руб. для граждан, от 10 тыс. до 20 тыс. руб. для должностных лиц, и от 30 тыс. до 50 тыс. руб. для юридических лиц.
Штрафы в Приморском крае также ввели за несоблюдение решений антитеррористической комиссии.
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