Авиакомпании расстроили россиян

Российские авиакомпании предупредили о неизбежном подорожании билетов

Российские авиакомпании увеличат топливный сбор из-за подорожания керосина. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Издание поясняет, что перевозчики вынуждены пойти на такой шаг из-за весеннего скачка цен на горючее на 20 процентов. Напрямую авиакомпании пока не говорят о повышении цен, но признают, что билеты «неизбежно подорожают». Собеседник газеты рассказал, что если текущая тенденция продолжится, «в зимнем сезоне билеты в пакетных турах могут подорожать на 10 процентов».

В начале июня Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта предупреждала о возможном подорожании билетов из-за ценовой политики производителей авиационного керосина и топливозаправочных компаний.