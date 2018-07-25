«Ромир»: Более половины россиян предпочитают отечественные лекарства

Более половины россиян (69%) предпочитают отечественные лекарства, следует из опроса исследовательского холдинга «Ромир». Импортные препараты выбирает 31% опрошенных.

Отмечается, что число тех, кто выбирает отечественные лекарства за год выросло на 11%. В прошлом году этот показатель составлял 58%.

Две трети россиян, которые выбирают иностранные медикаменты, готовы перейти на российские при некоторых условиях. Так, 38% выберут отечественные лекарства по рекомендации врача, 23% — привлечет их низкая стоимость, 8% опрошенных купили бы произведенные в России препараты, если бы знали об их наличии, потому что ценят отечественные бренды.

29% россиян не готовы заменить иностранные медикаменты. 19% считают их хуже качеством, а 10% не доверяют российским фармкомпаниям.