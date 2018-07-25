Россияне перешли на безналичный расчет

Жители России все чаще стали оплачивать свои покупки через безналичные операции. Так, в течение пяти лет доля россиян, рассчитывающихся безналом, выросла до 40%.

Согласно данным всероссийского опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ, доля россиян, осуществляющих безналичную оплату товаров и услуг, выросла с 2013 года. В 2013 году такую оплату предпочитали всего 5% россиян, пишут «Известия»

Количество людей, которые расплачиваются наличными средствами, сократилось с 94 до 56%.

Отметим, что на сегодняшний день оплату безналом чаще всего используют жители Москвы Санкт-Петербурга (49%), граждане в возрасте от 25 до 34 лет (52%), а также люди с высшим образованием (46%).

Треть россиян пользуются бесконтактной оплатой. Эти граждане считают, что платежи с помощью пластиковых карт и смартфонов наиболее удобные.

Аналитики считают, что несмотря на рост количества оплаты при помощи безнала, Россия все еще остается «страной кэша» по мировым меркам. Также эксперты отметили, что росту безналичного оборота препятствует слабое развитие сети POS-терминалов в регионах, особенно в городах с населением до 100 тысяч жителей.