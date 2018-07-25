Россияне отказываются от наличных

К 2020 г. уже больше половины россиян будут оплачивать покупки с помощью карт и смартфонов, полагают эксперты.

С 2013 г. доля россиян, которые оплачивают покупки безналичным способом, выросла до 40%, то есть почти в 8 раз. Треть из них платят бесконтактным способом — с помощью смартфонов.

По данным опроса Аналитического центра НАФИ, потребители считают безналичные расчеты самым удобным вариантом оплаты. За последние 5 лет число тех, кто предпочитают наличные, сократилось с 94% до 56%. И к 2020 г. от наличных денег при оплате покупок в магазинах откажутся более половины россиян.

Как показал опрос, чаще всего безналичными платежами пользуются жители Москвы Санкт-Петербурга . На их долю приходится 49%. Такой способ оплаты предпочитают в основном граждане в возрасте от 25 до 34 лет (52%). 46% тех, кто оплачивает покупки безналом, — люди с высшим образованием.

С 2015 г. доля держателей карт выросла на 11% и составила 82%. 33% россиян пользуются банковскими картами с функцией бесконтактной оплаты. Такой способ и оплату с помощью смартфона они считают наиболее удобными. А вот "умные" аксессуары" (часы, брелки и браслеты) не так популярны: пользователи считают их менее безопасными.