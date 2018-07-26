«Ведомости»: единоросс Исаев может лишиться высокого профсоюзного поста из позиции «и тут, и там» по вопросу пенсионной реформы

со ссылкой на источники в федерации и партии.

По данным собеседников газеты, из-за принятия Госдумой

в первом чтении

законопроекта о повышении пенсионного возраста между профсоюзами и партией власти разгорается большой конфликт. За проект голосовали только единороссы, а Исаев при этом также выступает одним из основных спикеров партии по данному вопросу.

ФНПР выступает против конкретно этого закона и его рассмотрения, потому что документ сырой и для него нет обоснований, поясняет один из источников издания. «Недовольных позицией Исаева очень много, потому что нельзя быть и тут, и там. Либо приостанавливай членство в партии, высказывай свою гражданскую позицию. Но он депутат и поступает так, как ему подсказывают обстоятельства», — прокомментировал собеседник издания в ФНПР.

Два источники в ФНПР сказали, что вопрос об отставке Исаева, вероятно, будет поднят осенью. Сам Исаев заявил «Ведомостям», что никуда из ФНПР не собирается.

Между тем парламентарию припоминают то, что ранее он неоднократно высказывался против повышения пенсионного возраста. Например, в 2012 году Исаев заявлял, что «Единая Россия» категорически не поддерживает повышение пенсионного возраста.

"Мы категорически не поддерживаем повышение пенсионного возраста, и, самое главное, эту позицию не поддерживает избранный президент России. Поэтому граждане могут быть спокойны, мы выступали и будем выступать против такой меры. Мы считаем, что это ничего не решит в экономическом плане, а в социальном плане будет абсолютно несправедливым", —

говорил

В 2016 году депутат оппонировал на эту тему экс-министру финансов Алексею Кудрину . «Алексей Кудрин с маниакальным упорством настаивает на повышении пенсионного возраста. Я считаю, что этого делать в среднесрочной перспективе, в ближайшие 5-6 лет, совершенно точно не надо», — заявлял тогда

Исаев.

Но в июне 2018 года он принялся защищать противоположную точку зрения. «В России увеличивается количество пенсионеров, которым государство должно выплачивать пенсии, в то время как количество трудоспособных граждан уменьшается. Единственный выход из складывающейся ситуации — это пенсионная реформа, предложенная правительством», — сказал Исаев в ходе выступления от фракции «ЕР» на пленарном заседании 20 июня (цитата из " Парламентской газеты

Напомним, в июне 2018 года российское правительство одобрило пенсионную реформу, а затем внесло в Госдуму законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста в середине июня, под начало чемпионата мира по футболу. Пенсионный возраст для мужчин предлагается повысить до 65 лет, растянуть переходный период на 10 лет и завершить его к 2028 году, для женщин пенсионный возраст повышается до 63 лет, а переходный срок составит 15 лет и завершится к 2034 году.

В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин — 55 лет. Основное чтение по пенсионной реформе пройдет в Госдуме осенью. Если депутаты примут документ в нынешнем виде, то нововведения начнутся с января 2019 года.