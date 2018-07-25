Авиакомпании расстроили россиян

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В России неизбежно подорожают авиабилеты 

Рамблер 1 час назад
Из-за роста стоимости керосина российские и зарубежные авиакомпании повысят цены на билеты. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо «Аэрофлота» турагентам и данные зарубежных компаний.
По данным газеты, «Аэрофлот» с 26 июля повысит топливный сбор на внутренних рейсах на 200–400 рублей. По словам источников издания на туристическом рынке, иностранные перевозчики также предупредили о росте топливных сборов на 20–40 евро на международных рейсах. Например, Qatar Airways планирует поэтапно повышать тарифы с 28 июня.
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Собеседники в российских авиакомпаниях заявили «Коммерсанту», что билеты «неизбежно подорожают». Из письма «Аэрофлота» следует, что повышение составит 200 рублей для экономкласса и «комфорта», а также на 400 рублей для бизнес-класса. Это может коснуться всех бронирований, оплаченных с 26 июля и позже, отмечает газета.
Президент «UTair — пассажирские авиалинии» Павел Пермяков заявил изданию, что стоимость керосина «стабилизируется на текущем уровне» к концу года. По его прогнозам, из-за затрат перевозчиков на подорожавшее топливо во второй половине 2018-го цены на билеты вырастут на два-четыре процента по сравнению с тем же периодом 2017-го.
Топливные сборы растут в связи с резким повышением цен на нефтепродукты, в том числе на авиакеросин.
В конце мая Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к вице-премьеру Максиму Акимову с просьбой предотвратить рост цен на топливо. В АЭВТ подчеркнули, что из-за подорожавшего топлива им придется пойти на «непопулярные меры» — ввести дополнительный топливный сбор, и в итоге это скажется на доступности авиабилетов.
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