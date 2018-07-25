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Минтруд предложил усилить наказание за увольнение работников перед пенсией
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Минтруд предложил усилить наказание за увольнение работников перед пенсией 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: Собака.ru
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Минтруд предлагает усилить ответственность, вплоть до уголовной, для работодателей, которые увольняют работников предпенсионного возраста.
Как сообщили в ведомстве, Минтруд подготовил проект Плана создания условий для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан с учетом предварительных итогов общественного обсуждения и результатов совместной работы с федеральными органами власти.
"Предлагается проработать вопрос об усилении ответственности, вплоть до уголовной, для работодателей, увольняющих работников предпенсионного возраста", — сообщили в Минтруде.
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