Минтруд предложил усилить наказание за увольнение работников перед пенсией

Как сообщили в ведомстве, Минтруд подготовил проект Плана создания условий для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан с учетом предварительных итогов общественного обсуждения и результатов совместной работы с федеральными органами власти.

"Предлагается проработать вопрос об усилении ответственности, вплоть до уголовной, для работодателей, увольняющих работников предпенсионного возраста", — сообщили в Минтруде.