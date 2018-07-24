В проекте закона о пенсиях учтут замечания граждан

Изменение параметров пенсионной системы — едва ли не самая горячая тема дня. Владимир Путин не мог остаться в стороне от вопросов изменения пенсионного законодательства, говорит председатель прикамской Общественной палаты Дмитрий Красильников : «Президент выступил со взвешенной позицией, основанной на понимании текущей социально-экономической ситуации, ее видении на десятилетия вперед, и, вместе с тем, на понимании настроений граждан. Она заключается в том, что решение, пусть необходимое, должно приниматься только после широкой дискуссии и с учетом мнения граждан».

Изменения пенсионного законодательства не могут быть популярными, поэтому неудивительно, что ни один из предложенных сценариев президенту не понравился, отмечает политический консультант, член прикамского регштаба ОНФ Николай Иванов

«Было честно сказано, что пенсионная система может без изменений просуществовать еще несколько лет, как минимум один электоральный цикл точно. Но Владимир Путин никогда не ставил собственный комфорт выше тех вызовов, с которыми сталкивается наша страна. В перспективе речь шла о рисках не иметь возможности платить хоть какие-то пенсии. Поэтому глава государства не боится оказаться тем президентом, при котором состоятся непопулярные изменения», — отметил эксперт.

Комментаторы отмечают важность того, что президент будет лично следить за ходом дискуссии в ее конструктивной части.

«Президент подчеркнул, что решение по этому вопросу пока не принято. Он сказал, что вопрос повышения пенсионного возраста является чувствительным для большинства россиян, и пообещал выслушать все мнения по этому вопросу, за исключением тех, кто пиарится на проблеме. Президент в очередной раз нам показал, что сейчас важно объединиться, услышать друг друга. Только вместе мы сможем выработать верное решение!» — написал на своей странице в соцсети первый зампред комитета Госдумы по по федеративному устройству и МСУ Игорь Сапко

Парламентарий уточнил, что ожидает большое количество поправок, срок подачи которых продлен до двух месяцев. В августе и сентябре, работая в регионе, он планирует обсудить изменения с гражданами, депутатским корпусом, общественниками.

Президент подтвердил то, что ранее говорилось неоднократно: пенсионная система нуждается в изменениях в связи с демографической ситуацией. Страна снова столкнулась с проблемами, сформированными в 90-х годах. Сегодня пятерых пенсионеров фактически содержат шесть работающих, а вскоре работающих может оказаться меньше, чем получающих пенсии. Ценой отказа от изменений будет рост бедности. Об этом говорит первый зампред социального комитета прикамского заксобрания Валерий Трапезников

«Изменения в пенсионной системе, которая формировалась пятьдесят с лишним лет назад, назрели давно. В Пермском крае , например, всего десять лет назад на сто человек трудоспособного возраста приходилось только 44 пенсионера, а сейчас их уже 57. Такая диспропорция обусловлена в первую очередь демографической ямой девяностых. Если останется все как есть, пенсии неизбежно начнут снижаться», — подчеркнул депутат.

Напомним, проект изменения пенсионного законодательства предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин соответственно к 2034 и 2028 годам. Во втором чтении он будет рассмотрен Госдумой в сентябре.

Фото: Pixabey.com