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Зарплата осужденных в Ростовской области выросла почти на 10%
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Зарплата осужденных в Ростовской области выросла почти на 10% 

Rambler News Service 1 час назад
Средняя зарплата осужденных в Ростовской области выросла на 9,8% по итогам первой половины текущего года — до 244,72 руб. в сутки, пишет Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное ГУФСИН.
«В первом полугодии 2018-го среднесуточная зарплата осужденных составила 244,72 руб. против 222,6 руб. в аналогичном периоде 2017 года», — следует из сообщения.
Для увеличения эффективности использования имеющихся производственных мощностей исправительных учреждений, а так же максимального трудоустройства специального контингента в Ростовской области идет расширение сотрудничества с различными структурами с целью поставки продукции, добавили в ведомстве.
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