Зарплата осужденных в Ростовской области выросла почти на 10%

Средняя зарплата осужденных в Ростовской области выросла на 9,8% по итогам первой половины текущего года — до 244,72 руб. в сутки, пишет Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное ГУФСИН

«В первом полугодии 2018-го среднесуточная зарплата осужденных составила 244,72 руб. против 222,6 руб. в аналогичном периоде 2017 года», — следует из сообщения.

Для увеличения эффективности использования имеющихся производственных мощностей исправительных учреждений, а так же максимального трудоустройства специального контингента в Ростовской области идет расширение сотрудничества с различными структурами с целью поставки продукции, добавили в ведомстве.