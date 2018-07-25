Орел берет в кредит 133 млн рублей

Объявлен электронный аукцион по выбору банка для оказания финансовых услуг администрации Орла. Город планирует взять в кредит 133 млн рублей. Итоги конкурсной процедуры подведут 17 августа.

Средства нужны для финансирование дефицита бюджета, указано в документах закупки. Начальная цена контракта — 10 972 500 рублей, то есть кредит предполагается взять по ставке не более 8,25%.

Отметим, общий объем доходов бюджета Орла в 2018 году предполагается на уровне 5,65 млрд рублей, расходов — 5,69. Предельный объем муниципального долга — 2,36 млрд рублей.

Напомним, город несвоевременно расплачивается с поставщиками и по госконтрактам. Муниципальная «Спецавтобаза» из-за таких перебоев испытывает дефицит топлива, муниципальное «Кафе „Встреча“, обеспечивая питанием шесть школ и не получая средства из бюджета, накапливает долги по заработной плате.

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