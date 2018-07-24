Зарплата работников госсектора Британии вырастет в ближайшее время

Москва, 24 июля — «Вести. Экономика». Около миллиона работников государственного сектора в Великобритании получат самый большой прирост зарплаты, заявили в правительстве в попытке восстановить импульс после нескольких драматических недель из-за Brexit, передает Reuters.

Учителя получат повышение заработной платы на 3,5%, тогда как военнослужащим будет предоставлено повышение на 2% с бонусом в 0,9% за текущий финансовый год. Полиция получит 2%-ный прирост зарплаты, а младшие медицинские работники получат увеличение в размере не менее 2%, говорится в заявлении правительства. Повышение зарплаты было анонсировано еще в марте, согласно тогдашнему заявлению более чем миллион медсестер и сотрудников больниц в течение следующих трех лет получат прибавку к зарплате в размере 6,5%. Министерство финансов заявило, что последние повышения зарплаты будут финансироваться из бюджетов правительственных министерств. "Предложение правительства не компенсирует работникам огромные потери в доходах, с которыми они столкнулись в условиях жестокой политики ограничения тори (консервативной партии Великобритании)", — сказал Питер Дауд, представитель оппозиционной лейбористской партии.