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Зарплата работников госсектора Британии вырастет в ближайшее время
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Зарплата работников госсектора Британии вырастет в ближайшее время 

Вести.Ru 54 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 24 июля — «Вести. Экономика». Около миллиона работников государственного сектора в Великобритании получат самый большой прирост зарплаты, заявили в правительстве в попытке восстановить импульс после нескольких драматических недель из-за Brexit, передает Reuters.
Учителя получат повышение заработной платы на 3,5%, тогда как военнослужащим будет предоставлено повышение на 2% с бонусом в 0,9% за текущий финансовый год. Полиция получит 2%-ный прирост зарплаты, а младшие медицинские работники получат увеличение в размере не менее 2%, говорится в заявлении правительства. Повышение зарплаты было анонсировано еще в марте, согласно тогдашнему заявлению более чем миллион медсестер и сотрудников больниц в течение следующих трех лет получат прибавку к зарплате в размере 6,5%. Министерство финансов заявило, что последние повышения зарплаты будут финансироваться из бюджетов правительственных министерств. "Предложение правительства не компенсирует работникам огромные потери в доходах, с которыми они столкнулись в условиях жестокой политики ограничения тори (консервативной партии Великобритании)", — сказал Питер Дауд, представитель оппозиционной лейбористской партии.
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