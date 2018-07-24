Почти 450 семей в Ингушетии получают пособия на первого ребёнка

Ингушетии за назначением ежемесячного пособия на первого ребенка в органы соцзащиты обратилась 446 семья.

Всего с начала года была подана 471 заявка, но 25 семей получили отказ в назначении пособия в связи с превышением показателя среднедушевого дохода в семье, сообщает газета «Ингушетия».

Право на получение ежемесячного пособия на первенца имеют семьи в которых родился или был усыновлен первый ребенок после 1 января 2018 года и среднедушевой доход в которых не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума. В 2018 году МРОТ в Ингушетии составляет 9319 рублей.