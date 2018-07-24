Как сообщают компании-агрегаторы, приобрели билеты на самолёт туда-обратно 6,36% местных жителей старше 60-ти лет.
Красноярску уступает даже столица России. В Москве авиабилеты купили 6,35% пенсионеров. Самыми востребованными направлениями для красноярцев преклонного возраста стали: Санкт-Петербург, Москва, и Сочи. З пределами страны — Пекин, Бангкок и Денпасар.
Возросло и количество проданных билетов. В сравнении с данными трехлетней давности в России в этом году их число выросло в 2,3 раза. Среди внутренних рейсов наибольшей популярностью пользуются Симферополь, Сочи, Минеральные воды, Анапа и Санкт-Петербург. Из зарубежных направлений больше предпочитают Тель-Авив, Тиват, Бургас, Тбилиси и Стамбул.
В рейтинг по высокой доле посещаемости путешественников пенсионного возраста попали: Калининград, Омск, Пермь, Хабаровск, Новосибирск, Иркутск, Томск, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск. А вот московские пенсионеры лишь на 11 месте. Надо отметить, что люди старшего поколения покупают более дешёвые авиабилеты. Средняя стоимость перелета туда-обратно составила 9 691 рублей, остальные в среднем тратили 10 265 рублей.
На билеты за границу пенсионеры тратили 15 908 рублей, остальные — 17 976 рублей.