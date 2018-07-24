Ещё
Красноярские пенсионеры-путешественники — самые активные туристы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Красноярские пенсионеры-путешественники — самые активные туристы 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Как сообщают компании-агрегаторы, приобрели билеты на самолёт туда-обратно 6,36% местных жителей старше 60-ти лет.
Красноярску уступает даже столица России. В Москве авиабилеты купили 6,35% пенсионеров. Самыми востребованными направлениями для красноярцев преклонного возраста стали: Санкт-Петербург, Москва, и Сочи. З пределами страны — Пекин, Бангкок и Денпасар.
Возросло и количество проданных билетов. В сравнении с данными трехлетней давности в России в этом году их число выросло в 2,3 раза. Среди внутренних рейсов наибольшей популярностью пользуются Симферополь, Сочи, Минеральные воды, Анапа и Санкт-Петербург. Из зарубежных направлений больше предпочитают Тель-Авив, Тиват, Бургас, Тбилиси и Стамбул.
В рейтинг по высокой доле посещаемости путешественников пенсионного возраста попали: Калининград, Омск, Пермь, Хабаровск, Новосибирск, Иркутск, Томск, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск. А вот московские пенсионеры лишь на 11 месте. Надо отметить, что люди старшего поколения покупают более дешёвые авиабилеты. Средняя стоимость перелета туда-обратно составила 9 691 рублей, остальные в среднем тратили 10 265 рублей.
На билеты за границу пенсионеры тратили 15 908 рублей, остальные — 17 976 рублей.
АиФ Красноярск: последние новости
В Красноярске закрыли кафе, загрязняющее воздух В день приезда Владимира Путина в Красноярске отменили режим «чёрного неба» Министр науки РФ Михаил Котюков с рабочим визитом посетил Красноярск
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия стянула военную технику к западным рубежам246
Чемпион мира погиб при крушении самолета под Москвой21
Путин дал добро на новый мегамост529
Россиян лишат желания иметь валюту185
Умер советник Путина50
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение