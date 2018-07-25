Госдума приняла закон о налогах для участников свободной экономической зоны в Крыму

Документ, инициированный правительством РФ , устанавливает возможность применять пониженные ставки по налогу на прибыль для организаций — участников СЭЗ только в отношении прибыли, полученной при реализации инвестиционного проекта на территории СЭЗ.

Закон обязывает налогоплательщиков вести раздельный учет операций по каждому из проектов, также предусмотрена дифференциация налоговой ставки в зависимости от вида деятельности. Кроме того, закон предусматривает применение пониженных тарифов страховых взносов (7,6%), установленных для участников СЭЗ, только в отношении выплат в пользу физических лиц, участвующих в реализации инвестиционного проекта на территории этой экономической зоны.

Закон также определяется порядок восстановления и уплаты в бюджет налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, земельного налога и сумм страховых взносов участником СЭЗ в случае расторжения договора об условиях деятельности в СЭЗ по решению суда.