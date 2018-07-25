Госдума приняла закон о налогах для участников свободной экономической зоны в Крыму 

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении закон, которым уточняется порядок налогообложения для участников свободной экономической зоны (СЭЗ) на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополь.
Документ, инициированный правительством РФ, устанавливает возможность применять пониженные ставки по налогу на прибыль для организаций — участников СЭЗ только в отношении прибыли, полученной при реализации инвестиционного проекта на территории СЭЗ.
Закон обязывает налогоплательщиков вести раздельный учет операций по каждому из проектов, также предусмотрена дифференциация налоговой ставки в зависимости от вида деятельности. Кроме того, закон предусматривает применение пониженных тарифов страховых взносов (7,6%), установленных для участников СЭЗ, только в отношении выплат в пользу физических лиц, участвующих в реализации инвестиционного проекта на территории этой экономической зоны.
Закон также определяется порядок восстановления и уплаты в бюджет налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, земельного налога и сумм страховых взносов участником СЭЗ в случае расторжения договора об условиях деятельности в СЭЗ по решению суда.
Поправки, принятые ко второму чтению документа, освобождают от НДФЛ доходы жителей Крыма и Севастополя в связи со списанием им задолженности по кредитам, взятым в украинских банках до марта 2014 г. — даты воссоединения Крыма с Россией. Списанные долги жителей Крыма перед банками Украины формально считаются доходом, в связи с этим, они, согласно Налоговому кодексу, облагаются НДФЛ по ставке 13%. Поэтому депутатам потребовалось принять соответствующие поправки, чтобы освободить жителей Крыма и Севастополя от налоговой задолженности согласно Налоговому кодексу.