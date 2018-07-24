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Госдума одобрила во II чтении налоговые льготы для резидентов СЭЗ в Крыму
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Госдума одобрила во II чтении налоговые льготы для резидентов СЭЗ в Крыму 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, которым уточняется порядок налогообложения для участников свободной экономической зоны (СЭЗ) на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополь.
Законопроект, инициированный правительством РФ, устанавливает возможность применять пониженные ставки по налогу на прибыль для организаций-участников СЭЗ только в отношении прибыли, полученной при реализации инвестиционного проекта на территории СЭЗ.
Документ обязывает налогоплательщиков вести раздельный учет операций по каждому из проектов, также предусмотрена дифференциация налоговой ставки в зависимости от вида деятельности. Кроме того, законопроектом предлагается применение пониженных тарифов страховых взносов (7,6%), установленных для участников СЭЗ, только в отношении выплат в пользу физических лиц, участвующих в реализации инвестиционного проекта на территории этой экономической зоны.
Законопроектом также определяется порядок восстановления и уплаты в бюджет налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, земельного налога и сумм страховых взносов участником СЭЗ в случае расторжения договора об условиях деятельности в СЭЗ по решению суда.
Согласно принятым ко второму чтению поправкам, в части налога на доходы физических лиц (НДФЛ) от налогообложения освобождаются выплаты, полученные в соответствии с законом об урегулировании обязательств украинских банков перед крымскими вкладчиками (норма применяется в отношении доходов, полученных налогоплательщиками с 1 января 2018 года).
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