Рокетбанк сообщил о смене банка-партнера

Новым партнером Рокетбанка стал Qiwi-банк, сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Рокетбанка.

Согласно информации на сайте Рокетбанка, со вторника, 24 июля, новым клиентам начали выдавать карты Qiwi , а действующих клиентов переведут в новый банк, либо они смогут воспользоваться другими продуктами «Открытия». По словам представителей сервиса, для клиентов переход в новый банк займет 10 минут. Для этого нужно будет обратиться в поддержку Рокетбанка.

Отмечается, что в Qiwi будут те же условия, что были у «Открытия», но процент по остатку на счете будет 5,5%, а не 4,5%.