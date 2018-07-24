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Рокетбанк сообщил о смене банка-партнера
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Рокетбанк сообщил о смене банка-партнера 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Секрет Фирмы
Новым партнером Рокетбанка стал Qiwi-банк, сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Рокетбанка.
Ранее партнером кредитной организации был ФК «Открытие».
Согласно информации на сайте Рокетбанка, со вторника, 24 июля, новым клиентам начали выдавать карты Qiwi, а действующих клиентов переведут в новый банк, либо они смогут воспользоваться другими продуктами «Открытия». По словам представителей сервиса, для клиентов переход в новый банк займет 10 минут. Для этого нужно будет обратиться в поддержку Рокетбанка.
Отмечается, что в Qiwi будут те же условия, что были у «Открытия», но процент по остатку на счете будет 5,5%, а не 4,5%.
В ноябре 2017 года стало известно, что Qiwi купила бренд и технологии Рокетбанка и «Точки» у банка «Открытие» за 700 млн рублей. Рокетбанк — один из первых российских виртуальных финансовых сервисов, предоставляющих банковские услуги. Учрежден Олегом Козыревым, Виктором Лысенко, Алексеем Колесниковым и Михаилом Провизионом.
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