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В России появятся электронные путевки
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В России появятся электронные путевки 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
С 1 января 2019 года в России появятся электронные путевки. Ростуризм начал разрабатывать поправки к закону «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Такое сообщение появилось на РБК.
Согласно действующей редакции закона, туроператорам в добровольном порядке нужно оставлять данные о своих туристах в единой информационной системе «Электронная путевка». В Минкульте предлагают сделать такие путевки обязательными. Инициаторы поправки считают, что такая мера будет, в первую очередь, защищать интересы туристов в кризисных ситуациях и поможет сделать этот рынок более прозрачным. В случае возникновения непредвиденных ситуаций нововведение позволит оперативно установить: количество туристов, место пребывания, сроки тура и другие важные параметры. К тому же, такая мера позволит отслеживать клиентам туроператоров все этапы подготовки к отдыху, в том числе, перечисление денежных средств и бронь билетов.
При этом, туристические компании, которые уже попробовали систему, указали на ее технические недостатки. Ни одна из них не подтвердила, что готова полностью перейти на электронные билеты.
Следует заметить, что на разработку сервиса ведомство потратило около 500 миллионов рублей. Для ее функционирования нужно 200 миллионов рублей в год.
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