Украинцев оставили без пенсий

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На Украине объяснили массовые задержки с выплатой пенсий 

ТК «Звезда» 20 минут назад
Фото: РИА Новости
Украинским пенсионерам пообещали, что выплаты будут произведены в полном объеме, и пообещали информировать об изменениях в графике.
Пенсионный фонд Украины испытывает технические трудности, что и стало причиной массовых задержек пенсионных выплат. Об этом рассказали в государственной почтовой компании «Укрпочта».
Как утверждает пресс-служба компании, задержки носят временный характер. Украинским пенсионерам пообещали, что выплаты будут произведены в полном объеме, и пообещали информировать об изменениях в графике.
«На сегодня существуют временные технические задержки финансирования Пенсионным фондом Украины выплаты пенсий. Информируем, что выплата за период с 4 по 20 июля осуществляется в полном объёме», — сообщили в «Укрпочте».
Ранее стало известно, что с первого июля текущего года украинские пенсионеры получили прибавку к пенсии в размере 2,3 долларов, или около 140 рублей. Таким образом, минимальная пенсия в стране достигла показателя в 55 долларов, или около 3450 рублей.
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