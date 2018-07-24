На Украине сообщили о задержках с выплатами пенсий из-за технических проблем

В «Укрпочте» заявили, что технические проблемы в Пенсионном фонде Украины привели к задержке выплат пенсий.

Об этом говорится в заявлении компании.

«На сегодня существуют временные технические задержки финансирования Пенсионным Фондом Украины выплаты пенсий. Информируем, что выплата за период с 4 по 20 июля в осуществляется в полном объёме», — указывается в сообщении.

Отмечается, что в «Укрпочте» обещают своевременно сообщать клиентам об изменениях в графике выплаты пенсий за период с 18 по 25 июля.

В апреле сообщалось, что министр социальной политики страны Андрей Рева выступил с инициативой, согласно которой взрослые дети должны платить алименты на содержание своих нетрудоспособных пожилых родителей.