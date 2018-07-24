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Еще одна оренбурженка отсудила деньги за некачественный диван
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Россиян лишат желания иметь валюту

Еще одна оренбурженка отсудила деньги за некачественный диван 

АиФ-Оренбург 45 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
Жительница Оренбуржья обратилась в суд из-за бракованного дивана.
Женщина заключила договор с ИП Пермяковой О. Д. Ей доставили мебель, но оказалось, что на подлокотниках дивана обивка не натянута, видны глубокие заломы и т.п.. В инструкции не была указана информация о заводе-изготовителе, его адрес. Покупательница обратилась к продавцу с требованием вернуть деньги за мебель и доставку, ее проигнорировали.
Суд обязал ИП выплатить в пользу оренбурженки 66 882 руб., в том числе стоимости товара в размере 33 800 руб., доставки товара 1000 руб., неустойки — 8788 руб., морального вреда — 1000 руб., штрафа за неисполнение требований потребителя — 22 294 руб., а всего — 66 882 руб, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора региона.
Решение суда вступило в законную силу.
Напомним, оренбурженке удалось отсудить более 70 тысяч рублей за диван с дырой. Она в претензии потребовала продавца вернуть деньги. Ее требования никто не исполнил, женщина обратилась в суд, чтобы расторгнуть договор купли-продажи.
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