Ещё
В РФ изменятся параметры расчета налога на имущество физических лиц по кадастровой стоимости
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиян лишат желания иметь валюту
Россиян лишат желания иметь валюту

В РФ изменятся параметры расчета налога на имущество физических лиц по кадастровой стоимости 

duma.gov.ru 42 минуты назад
Фото: duma.gov.ru
Депутаты ГД на заседании во вторник, 24 июля, поддержали их в третьем чтении.
Закон предусматривает изменение порядка исчисления налога на имущество физических лиц по кадастровой стоимости и введение нового коэффициента, ограничивающего ежегодное увеличение суммы налога на имущество физических лиц по кадастровой стоимости не более чем на 10% по сравнению с предыдущим годом.
Также законом исключается возможность перерасчетов сумм земельного налога и налога на имущество физических лиц, уплаченных налогоплательщиками на основании ранее направленных налоговых уведомлений за прошедшие налоговые периоды, за исключением случаев уменьшения суммы налога в результате такого перерасчета.
Как ранее отмечал Вячеслав Володин, «Президент четко указал, что налог должен быть справедливым и посильным для граждан, а кадастровая стоимость не может превышать рыночную. Разработанные меры — реальная поддержка наших граждан и восстановление справедливости».
После вступления закона в силу временный коэффициент перестанет расти, его максимальный показатель будет зафиксирован на уровне 0,6. Важно, что в тех 36 субъектах, где налог за 2017 год исчисляется с коэффициентом 0,2 или 0,4, порядок исчисления налога в 2018 году не изменится. И в дальнейшем они смогут довести этот показатель максимум до 0,6.
«С одной стороны мы фактически ограничиваем рост налога на 40%, устанавливая коэффициент вместо единицы 0,6. И одновременно решаем вопрос о компенсации регионам выпадающих доходов», — сказал Председатель Комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров.
Также в соответствии с принятым законом, в случае, если налог исчислялся по ошибочной кадастровой стоимости, которая в последующем была оспорена, предлагается применять измененную кадастровую стоимость не с года подачи заявления об оспаривании, как это происходит сейчас, а с даты начала применения ошибочной стоимости.
Наконец, закон разрешает ряд других неурегулированных налоговым законодательством вопросов. В частности, предлагается выделить в самостоятельную льготную категорию по уплате земельного налога и налога на имущество физических лиц детей-инвалидов и уравнять статус собственников жилых помещений и частей жилых помещений, а также гаражей и машино-мест независимо от их расположения.
duma.gov.ru: последние новости
Вячеслав Володин: у парламентов России и Японии большой потенциал для сотрудничества День принятия Крыма в состав Российской Империи стал новой памятной датой ГД приняла законы о налоговом маневре в нефтегазовой отрасли
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль сбил самолет104
Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками66
Россиян лишат желания иметь валюту36
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий161
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест112
Видео
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет Статьи
02:57
Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками
Происшествия
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
05:16
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест
Общество
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
00:17
На новом корабле ВМС Италии произошел пожар
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение