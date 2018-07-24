В РФ изменятся параметры расчета налога на имущество физических лиц по кадастровой стоимости

Депутаты ГД на заседании во вторник, 24 июля, поддержали их в третьем чтении.

Закон предусматривает изменение порядка исчисления налога на имущество физических лиц по кадастровой стоимости и введение нового коэффициента, ограничивающего ежегодное увеличение суммы налога на имущество физических лиц по кадастровой стоимости не более чем на 10% по сравнению с предыдущим годом.

Также законом исключается возможность перерасчетов сумм земельного налога и налога на имущество физических лиц, уплаченных налогоплательщиками на основании ранее направленных налоговых уведомлений за прошедшие налоговые периоды, за исключением случаев уменьшения суммы налога в результате такого перерасчета.

Как ранее отмечал Вячеслав Володин , «Президент четко указал, что налог должен быть справедливым и посильным для граждан, а кадастровая стоимость не может превышать рыночную. Разработанные меры — реальная поддержка наших граждан и восстановление справедливости».

После вступления закона в силу временный коэффициент перестанет расти, его максимальный показатель будет зафиксирован на уровне 0,6. Важно, что в тех 36 субъектах, где налог за 2017 год исчисляется с коэффициентом 0,2 или 0,4, порядок исчисления налога в 2018 году не изменится. И в дальнейшем они смогут довести этот показатель максимум до 0,6.

«С одной стороны мы фактически ограничиваем рост налога на 40%, устанавливая коэффициент вместо единицы 0,6. И одновременно решаем вопрос о компенсации регионам выпадающих доходов», — сказал Председатель Комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров

Также в соответствии с принятым законом, в случае, если налог исчислялся по ошибочной кадастровой стоимости, которая в последующем была оспорена, предлагается применять измененную кадастровую стоимость не с года подачи заявления об оспаривании, как это происходит сейчас, а с даты начала применения ошибочной стоимости.

Наконец, закон разрешает ряд других неурегулированных налоговым законодательством вопросов. В частности, предлагается выделить в самостоятельную льготную категорию по уплате земельного налога и налога на имущество физических лиц детей-инвалидов и уравнять статус собственников жилых помещений и частей жилых помещений, а также гаражей и машино-мест независимо от их расположения.