Более 10 млн рублей направят в Северной Осетии на обеспечение жильем граждан

ВЛАДИКАВКАЗ , 24 июля. / ТАСС /. Власти Северной Осетии направят в этом году более 10 млн рулей на обеспечение жильем граждан. Об этом во вторник сообщил замминистра строительства и архитектуры республики Батраз Бизиков.

"Более 10 млн рублей будет выделено в этом году в рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в РСО-Алания» на 2016-2020 годы. До 20 человек смогут получить господдержку в размере 500 тысяч рублей, которую смогут направить на первоначальный взнос или погашение процентов по ипотеке", — сказал Бизиков.

Господдержку смогут получить специалисты в возрасте до 35 лет, работающие и проживающие в сельской местности, а также лица, работающие в сфере образования, здравоохранения и культуры.