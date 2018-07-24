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Более 10 млн рублей направят в Северной Осетии на обеспечение жильем граждан
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Более 10 млн рублей направят в Северной Осетии на обеспечение жильем граждан 

ТАСС 53 минуты назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 24 июля. /ТАСС/. Власти Северной Осетии направят в этом году более 10 млн рулей на обеспечение жильем граждан. Об этом во вторник сообщил замминистра строительства и архитектуры республики Батраз Бизиков.
"Более 10 млн рублей будет выделено в этом году в рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в РСО-Алания» на 2016-2020 годы. До 20 человек смогут получить господдержку в размере 500 тысяч рублей, которую смогут направить на первоначальный взнос или погашение процентов по ипотеке", — сказал Бизиков.
Господдержку смогут получить специалисты в возрасте до 35 лет, работающие и проживающие в сельской местности, а также лица, работающие в сфере образования, здравоохранения и культуры.
Как сообщал глава республики Вячеслав Битаров в докладе-послании парламенту региона, власти Северной Осетии направят в 2018 году более 1,4 млрд рублей на обеспечение жильем различных категорий граждан.
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