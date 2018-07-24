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Володин поддержал закон о страховании малого бизнеса
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Володин поддержал закон о страховании малого бизнеса 

Парламентская газета 57 минут назад
Фото: Парламентская газета
Включение малого бизнеса в систему страхования вкладов станет серьёзной гарантией для предпринимателей, сказал журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя принятый в третьем чтении закон.
Закон распространяет систему страхования вкладов, существующую для физлиц и индивидуальных предпринимателей, на владельцев микро— и малых предприятий. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил важность этой инициативы. «Если у банка отзывается лицензия, то сейчас возмещение выплачивается только физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, — сказал Володин. — Поскольку лицензий чаще всего лишаются небольшие банки, в которых открывают счета субъекты малого бизнеса, отсутствие страхования денежных средств неизбежно ставит под угрозу их дальнейшую деятельность». Закон распространяет систему страхования на вклады малых и микропредприятий в рублях и иностранной валюте. Для выплаты страхового возмещения им нужно будет обратиться в Агентство по страхованию вкладов.
По словам Вячеслава Володина, устойчивая работа малого бизнеса способствует развитию экономики страны. «Малый бизнес — это рабочие места, эффективное и конкурентоспособное производство, — сказал он. — Его включение в систему страхования вкладов станет серьёзной гарантией для предпринимателей».
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