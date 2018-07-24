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«Ренессанс Кредит» запустил онлайн-чат на сайте банка
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«Ренессанс Кредит» запустил онлайн-чат на сайте банка 

Банки.ру 1 час назад
Банк «Ренессанс Кредит» запустил на сайте пилотную версию онлайн-чата. Теперь клиенты смогут пообщаться со специалистами на официальной странице банка в Интернете, говорится в сообщении кредитной организации.
«С помощью данного сервиса можно получить ответы на различные вопросы, связанные как с продуктами «Ренессанс Кредит», так и касающиеся сервисного обслуживания. Например, сотрудники могут рассказать о механике полного досрочного погашения, способах оплаты кредита, сориентировать по графику работы отделений», — отмечается в релизе.
Продуктовый виджет
Для того чтобы воспользоваться сервисом, необходимо развернуть окно чата, кликнув на соответствующий значок, расположенный в правом нижнем углу экрана.
«Новый канал позволит клиентам оперативно получать помощь и ответы на интересующие вопросы, а также экономить время при обращении в банк», — уверена исполнительный директор, начальник управления дистанционного обслуживания клиентов «Ренессанс Кредит» рассказала Полина Кузьмина.
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