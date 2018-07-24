Госдума приняла закон, ограничивающий рост налога на имущество физлиц

МОСКВА , 24 июл — РИА Новости Госдума приняла закон, который изменит порядок расчета налога на имущество граждан и замедлит темпы роста налоговых платежей для жителей 28 российских регионов уже в текущем году.

Документ, внесенный группой депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным , вводит новый коэффициент, ограничивающий ежегодное увеличение суммы налога на имущество физлиц по кадастровой стоимости: она может расти не более чем на 10% по сравнению с предыдущим годом. Данный коэффициент будет применяться в тех регионах, где исчисление данного налога осуществляется с коэффициентом 0,6.

Сейчас при исчислении имущественного налога по кадастровой стоимости применяются коэффициенты: в первый год применения кадастровой стоимости для расчета налога граждане платят налог с коэффициентом 0,2, затем соответственно 0,4, 0,6, 0,8, и только на пятый год выходят на 100% оплату налога. Это было сделано для того, чтобы не допустить резкого увеличения платежей для граждан, однако из-за существенного роста кадастровой стоимости недвижимости нагрузка на многих налогоплательщиков все равно существенно выросла.

Кадастровая оценка, которая определяется по итогам государственной массовой оценки жилья, с 2015 года начала применяться как база для начисления налога на имущество в 28 регионах РФ , то есть здесь при исчислении налога за 2017 год будет применяться коэффициент 0,6. Принятие закона замедлит рост налоговой нагрузки для жителей этих регионов до 10% в год. Для жителей остальных регионов порядок исчисления налога в этом году останется прежним.

Президент РФ Владимир Путин четко указал, что налог на имущество должен быть справедливым и посильным для граждан, а кадастровая стоимость не может превышать рыночную, напоминал при внесении законопроекта Володин. Поскольку предлагаемые изменения направлены на улучшение положения налогоплательщиков, закон придает им обратную силу. При этом пересчет налогов задним числом допускается только в том случае, если речь идет о снижении платежей.