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ВТБ расширяет возможности SMS-информирования клиентов
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ВТБ расширяет возможности SMS-информирования клиентов 

АиФ — Алтай 27 минут назад
Фото: АиФ – Ульяновск
ВТБ расширил перечень событий, о которых клиенты сегмента малого бизнеса могут получать SMS-уведомления. Теперь, помимо стандартного информирования об операциях по расчетному счету, можно настроить оповещение по следующим темам:
прохождение валютного контроля;поступление валютной выручки;начисление процентов на остатки, досрочное расторжение и приближение даты окончания срока по депозитным сделкам;предстоящие и просроченные платежи, окончание сроков договоров, изменение лимитов по кредитным линиям и овердрафтам, а также предоставление реквизитов для уплаты комиссий по гарантиям.
Все это позволяет клиентам своевременно принимать решения об управлении денежными потоками. Услуга SMS-информирования подключается бесплатно при обращении в офис банка.
«В ритме современной жизни успешному бизнесмену важно оперативно работать с большими объемами информации. ВТБ стремится сделать взаимодействие клиента с банком максимально комфортным. Своевременное напоминание о различных важных для клиентов событиях — о сроке окончания депозита, необходимости оплатить проценты по кредиту, совершении операций по расчетному счету компании и многом другом — позволяет грамотно выстраивать все рабочие процессы. Таким образом, клиенты могут сосредоточиться на развитии своего бизнеса, получая от банка максимум информации в удобном мобильном формате», — комментирует Спартак Солонин, руководитель департамента малого бизнеса — старший вице-президент банка ВТБ.
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