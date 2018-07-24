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Российские пенсионеры стали чаще путешествовать
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Российские пенсионеры стали чаще путешествовать 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Пенсионеры из России стали чаще путешествовать по внутренним направлениям. По сравнению с 2015 годом, количество проданных билетов пассажирам старше 60 лет выросло в 2,3 раза.
Наиболее популярными городами для пенсионеров стали Симферополь, Сочи, Минеральные воды, Анапа и Санкт-Петербург, сообщается на сайте Ростуризма. Также, по данным Федеральной пассажирской компании, за первую половину 2018 года количество туристов старше 60 лет, путешествующих на железнодорожном транспорте, увеличилось на 11,5%.
«Туризм для пожилых россиян имеет исключительно важный социальный характер», — заявил Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафронов.
По его словам, туризм способствует увеличению средней продолжительности жизни населения страны, укреплению здоровья и развитию туристской отрасли в России.
Ранее News.ru писал что все жители России, которые находились за границей во время аннулирования путёвок компании «Натали Турс», прилетели домой. Пока за рубежом остаются только те клиенты, которые покупали у туроператора билеты на регулярные авиарейсы.
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