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В России заметили устойчивое снижение ипотечных ставок
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В России заметили устойчивое снижение ипотечных ставок 

dom.lenta.ru 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Ипотека в России последовательно дешевеет: летом 2018-го средневзвешенная ставка выдачи составила 9,56 процента — на 1,8 процентного пункта меньше, чем год назад. Об этом говорится в сообщении ипотечного регулятора «Дом.рф», поступившем в редакцию во вторник, 24 июля.
По данным аналитиков, кредиты на приобретение нового жилья сейчас выдают в среднем под 9,39 процента годовых, на покупку «вторички» — под 9,63 процента.
По мере уменьшения ставок растут объемы выдачи ипотеки: только за прошедший июнь граждане заняли на покупку недвижимости 250 миллиардов рублей. За первые пять месяцев 2018-го выдано 542,8 тысячи ипотечных кредитов на сумму 1,1 триллиона рублей — на 60 процентов больше, чем за аналогичный период 2017-го. За шесть месяцев, по предварительной оценке «Дом.рф», объем выдачи ипотеки превысил 1,3 триллиона рублей.
В середине июля 2018-го глава Центробанка Эльвира Набиуллина на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявила о том, что видит потенциал для дальнейшего снижения ставок по ипотеке. В настоящее время, по ее словам, ставка находится на исторически низком уровне — 9,56 процента.
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