Совфед расширил полномочия Банка России в части контроля за финансовыми организациями

Соответствующие поправки вносятся в закон о российском Центробанке. Согласно тексту закона, при наличии обоснованных предположений, что деятельность финансовых организаций может нанести ущерб или создать угрозу законным интересам кредиторов и вкладчиков либо нарушает законодательство и нормативные акты Банка России, Центробанк вправе провести проверку соблюдения данной структурой требований, которые власти предъявляют к ее деятельности.