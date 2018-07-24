Совфед расширил полномочия Банка России в части контроля за финансовыми организациями 

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил закон, наделяющий Банк России правом проводить проверки кредитных и некредитных финансовых организаций при подозрении на то, что их деятельность несет угрозу вкладчикам.
Соответствующие поправки вносятся в закон о российском Центробанке. Согласно тексту закона, при наличии обоснованных предположений, что деятельность финансовых организаций может нанести ущерб или создать угрозу законным интересам кредиторов и вкладчиков либо нарушает законодательство и нормативные акты Банка России, Центробанк вправе провести проверку соблюдения данной структурой требований, которые власти предъявляют к ее деятельности.
Кроме того, в случае вступления закона в силу Банк России и госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) получат право предоставлять следственным органам сведения, составляющие банковскую тайну. Это будет возможно, если Банк России или АСВ направляют материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.