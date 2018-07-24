Совет Федерации одобрил закон о зачислении денег в иностранной валюте на счета Федерального казначейства

Члены верхней палаты парламента одобрили закон, разрешающий резидентам при необходимости осуществлять зачисление денежных средств в иностранной валюте на счета Федерального казначейства . Соответствующее решение было принято в ходе заседания Совета Федерации. Ранее закон был принят депутатами Госдумы в третьем чтении. Отмечалось, что документ вносит изменения, которые во избежание нарушения закона позволят резидентам, лицевые счета которых открыты в Федеральном казначействе, при необходимости осуществлять зачисление денежных средств в иностранной валюте на счета Федерального казначейства, а также на открытые в уполномоченных банках счета федеральных органов государственной власти (государственных органов), осуществляющих предварительное следствие и дознание. Уточнялось также, что, по мнению авторов, закон направлен на устранение неэффективных положений федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле».