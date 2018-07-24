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Совет Федерации одобрил закон о зачислении денег в иностранной валюте на счета Федерального казначейства
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Совет Федерации одобрил закон о зачислении денег в иностранной валюте на счета Федерального казначейства 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Члены верхней палаты парламента одобрили закон, разрешающий резидентам при необходимости осуществлять зачисление денежных средств в иностранной валюте на счета Федерального казначейства. Соответствующее решение было принято в ходе заседания Совета Федерации.
Ранее закон был принят депутатами Госдумы в третьем чтении. Отмечалось, что документ вносит изменения, которые во избежание нарушения закона позволят резидентам, лицевые счета которых открыты в Федеральном казначействе, при необходимости осуществлять зачисление денежных средств в иностранной валюте на счета Федерального казначейства, а также на открытые в уполномоченных банках счета федеральных органов государственной власти (государственных органов), осуществляющих предварительное следствие и дознание.
Уточнялось также, что, по мнению авторов, закон направлен на устранение неэффективных положений федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле».
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