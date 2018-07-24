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На пикете в Новосокольниках профсоюзные активисты собрали 230 подписей против повышения пенсионного возраста
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На пикете в Новосокольниках профсоюзные активисты собрали 230 подписей против повышения пенсионного возраста 

Псковская губерния 2 часа назад
23 июля в Новосокольниках прошёл пикет против повышения пенсионного возраста: как сообщает пресс-служба Псковского областного совета профсоюзов, в протестной акции приняли участие более 30 человек — представителей профсоюза железнодорожников. Профсоюзные активисты вышли на пикет под лозунгами «Нет повышению пенсионного возраста», «Пенсионная реформа превратит Псковскую область в регион дожития», «Мы против повышения пенсионного возраста». В ходе акции было собрано 230 подписей жителей Новосокольников против повышения пенсионного возраста. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации приняла в первом чтении законопроект Правительства РФ об увеличении пенсионного возраста, однако несмотря на это акции протеста против данной реформы продолжаются, напоминают в облсовпрофе В Псковской области под обращением к президенту РФ с требованием отменить повышение пенсионного возраста собрано более 25 тысяч подписей. Протестные акции прошли в Пскове, Великих Луках, Бежаницах, Гдове, Новоржеве, Печорах, Писковичах (Псковский район), Порхове, Пыталове, Пустошке, Невеле, Опочке, Себеже, Дно, Дедовичах. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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