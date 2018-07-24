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ВТБ на 20% увеличил выдачу ипотеки в РСО-Алания
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ВТБ на 20% увеличил выдачу ипотеки в РСО-Алания 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Портфель ипотечных кредитов ВТБ в республике с начала года увеличился на 4,5% (+70 миллионов рублей) и достиг 1,6 миллиардов, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе ВТБ. Как отметил руководитель розничного бизнеса ВТБ в РСО-Алания Заурбек Дзгоев, среди жителей республики продолжает расти популярность программы рефинансирования. На эти цели за январь-июнь текущего года банк выдал 17 кредитов на общую сумму 26 миллионов рублей, что в 2,5 раза больше, чем за январь-июнь 2017 года.
«Ипотека пользуется повышенным спросом у клиентов банка. В первую очередь, этому способствует тренд по снижению ставок. На сегодняшний день они находятся на историческом минимуме. Кредит в ВТБ можно оформить по ставке 8,9% годовых в рамках программы «Больше метров — меньше ставка», кроме того, действуют специальные условия по программе «Люди дела» для работников сферы образования, здравоохранения, работников силовых структур, представителей органов государственной или муниципальной власти», — сообщил руководитель розничного бизнеса ВТБ в РСО-Алания Заурбек Дзгоев.
Средняя стоимость квартиры, оформляемой в ипотеку в Северной Осетии, составляет 2 миллионов рублей при среднем размере первоначального взноса в 200 тысяч рублей.
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