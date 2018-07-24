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Голикова анонсировала увеличение маткапитала
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Голикова анонсировала увеличение маткапитала с 2020 года 

Российская Газета 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Правительство планирует возобновить индексацию материнского капитала с 2020 года. Об этом заявила во вторник на заседании Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям вице-премьер Татьяна Голикова.
"Начиная с 2020-го, и дальше в 2021 году будет индексироваться с темпами роста инфляции размер материнского семейного капитала, который является неотъемлемой частью нацпроекта "Демография", — сказала Голикова (цитата по "Интерфаксу").
Индексация маткапитала не проводилась с 2015 года. Сейчас он составляет чуть больше 453 тысяч рублей. Эта форма поддержки была введена в России в 2007 году, она выдается за рождение либо усыновление второго или последующих детей.
Средства можно потратить на улучшение жилищных условий, получение образования детьми, формирование накопительной части трудовой пенсии матери.
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