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Власти Хорватии списали долги граждан на 178 миллионов евро
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Власти Хорватии списали долги граждан на 178 миллионов евро 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
БЕЛГРАД, 24 июл — РИА Новости. Правительство Хорватии списало долги 150 тысяч граждан перед налоговыми и другими госорганами на сумму 1,3 миллиарда кун (около 178 миллионов евро), заявил премьер-министр Андрей Пленкович.
Помощь государства должникам-физическим лицам стала возможна после вступления в силу 21 июля пакета законов о финансовой поддержке граждан. Речь идет о задолженности 326,3 тысяч граждан на общую сумму в 43,6 миллиарда кун (около 581 миллиона евро), не считая пеней и процентов. Первыми списали долги размером до 10 тысяч кун (около 1,3 тысячи евро), из-за которых ранее были блокированы личные счета граждан.
"В ходе прошедших выходных, без какой-либо инициативы со стороны граждан с заблокированными счетами, государственное финансовое агентство приступило к исполнению закона и успешно реализовало первый этап. Проведено списание долгов для граждан, которые отвечают требованиям — для 150,4 тысяч человек", — цитирует Пленковича пресс-служба правительства.
В сообщении отмечается, что «правительство отдает себе отчет в трудном положении части граждан». Кабинет министров Хорватии сообщил также, что работает над тем, чтобы его примеру последовали органы местного самоуправления и коммерческие структуры — банки, операторы связи и другие.
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