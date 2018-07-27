ЦБ запретит банкам продавать суборды физлицам

ЦБ запретит банкам продавать субординированные облигации физлицам

ЦБ планирует запретить банкам продавать субординированные облигации неквалифицированным инвесторам, сообщили в пресс-службе Банка России со ссылкой на указание регулятора.

«Сделки с субординированными облигациями, а также договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются субординированные облигации, cмогут совершаться только квалифицированными инвесторами, являющимися или признанными таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы.

Регулятор объяснил такую меру необходимостью «ограничить риски неквалифицированных инвесторов, которые не обладают достаточным опытом и знаниями, чтобы оценить все последствия приобретения подобных инструментов».

Согласно проекту указания, брокер до совершения сделки обязан будет предоставить квалифицированному инвестору определенный перечень данных о суборде, в том числе информацию о рисках, связанных с приобретением субординированных облигациий.