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Мэрия Воронежа возьмёт в долг у «Сбербанка» еще 1,5 млрд рублей
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Мэрия Воронежа возьмёт в долг у «Сбербанка» еще 1,5 млрд рублей 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
С начала года администрация города привлекла уже 3,6 млрд рублей для покрытия дефицита бюджета. ПАО «Сбербанк» откроет для мэрии Воронежа три кредитных линии на 1,5 млрд рублей. Итоги последнего из трёх аукционов опубликовали в четверг, 26 июля. За обслуживание кредитов муниципалитет заплатит 348,1 млн рублей. Аукционы на открытие невозобновляемых кредитных линий управление финансово-бюджетной политики мэрии объявило в конце июня. Средства направят на покрытие дефицита городского бюджета и погашения его долговых обязательств. Срок действия кредитных линий составит три года. За обслуживание первых двух мэрия заплатит по 116,5 млн рублей, третья обойдется в 115,1 млн В 2017 году мэрия уже открыла три кредитных линии. Две в январе — на 1,4 млрд рублей и еще одну в марте на 700 млн ПАО «Сбербанк» получит от мэрии за предоставление средств 413 млн рублей. По данным на 1 января 2018 года, величина муниципального долга составляла 7,14 млрд рублей. Председатель постоянной думской комиссии по бюджету, экономике, планированию, налоговой политике и инвестициям Андрей Соболев в начале года отмечал, что величина муниципального долга вызывает беспокойство как у депутатов, так и у городских и региональных чиновников. — Большая часть муниципального долга обусловлена необходимостью покрывать издержки «Воронежтеплосети». В мэрии и городской думе ведется активная работа по подготовке к приватизации «Горэлектросети» и передаче в концессию «Воронежтеплосети». Когда решатся эти два вопроса, потребности в кредитах у городского бюджета уже не будет, — рассказал он. Елена Гончарова
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